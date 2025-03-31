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Адвокат Прилучного раскрыла отношение актера к новым романам Муцениеце

Адвокат Прилучного Даниелова: Прилучный не следит за личной жизнью Муцениеце
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Global Look Press

Адвокат Павла Прилучного Оксана Даниелова заявила в беседе с Woman.ru, что актер никак не относится к романам его бывшей жены, актрисы Агаты Муцениеце.

По словам Даниеловой, Прилучный не следит за личной жизнью Муцениеце и никоим образом не лезет в эти вопросы. Адвокат также рассказала, что общая дочь актеров Мия не жаловалась отцу на возлюбленных матери.

«С дочерью Павел поддерживает общение, дочь гостила у него в январе. Они постоянно связываются, если бы ребенок был чем-то обеспокоен, то она бы сказала отцу. Павел, безусловно, отреагировал бы», — рассказала Даниелова.

26 марта Мосгорсуд удовлетворил жалобу актера Павла Прилучного по алиментам. Даниелова рассказала, что Прилучный будет выплачивать алименты на детей в том объеме, о котором они договорились с бывшей женой сразу после развода.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный развелись в 2020 году после десяти лет брака. У них есть двое общих детей — 11-летний Тимофей и 7-летняя Мия.

Ранее Павел Прилучный нанял охрану, мешающую Муцениеце общаться с сыном.

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