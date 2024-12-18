Адвокат Яна Абрамова назвал имя нового избранника Алсу

Адвокат экс-супруга певицы Алсу Яна Абрамова Александр Добровинский дал понять, что новый избранник артистки — известная личность. Об этом пишет kp.ru.

В интервью на своем YouTube-канале юрист заявил, что артистка живет с неким человеком, имя которого в записи заглушили. Услышав его, интервьюер была удивлена.

«Я не берусь утверждать, но да — мне звонят и говорят об этом. Люди, близкие к Алсу. Что у нее есть личная жизнь, и есть мужчина», — сказал он в беседе с «КП».

Юрист заявил, что он безразличен к личной жизни Алсу и не живет ее жизнью несмотря на то, что ведет процесс раздела имущества.

В ответ Алсу в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) опубликовала отрывок интервью и попросила у Добровинского версию без заглушения имени.

27 августа Пресненский районный суд Москвы официально расторг брак певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. 15 ноября прошел суд о разделе имущества между предпринимателем и певицей. По мнению адвоката Добровинского, развод затянется на несколько лет. Следующее заседание суда состоится в январе.

Накануне Алсу рассказала, как отпраздновала развод с Абрамовым.

Ранее Алсу вышла в свет в серьгах за миллион долларов.