В Калининграде нашли послание от Канта

В Калининграде нашли послание от философа Иммануила Канта под мостом

В Калининграде во время раскопок нашли под мостом табличку с изречением философа Иммануила Канта. Об этом пишет калининградское издание «Клопс».

По мнению обнаружившего табличку коллекционера, она была изготовлена еще до Первой мировой войны и представляет собой копию мраморной плиты, установленной возле Кенигсбергского дворца на монументе, посвященном столетней годовщине ухода философа из жизни. Такие таблички вручались за какие-либо достижения или в качестве сувенира.

На табличку была нанесена цитата из «Критики практического разума» Канта: «Две вещи наполняют душу все новым и возрастающим восхищением и благоговением — звездное небо надо мной и моральный закон во мне».

До этого жительница Калининграда украла часть бронзового макета Кенигсберга с острова Канта.

Ранее ученые воссоздали Калининград времен жизни Иммануила Канта.