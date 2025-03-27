Россиянка украла часть бронзового макета Кенигсберга в Калининграде

В Калининграде полицейские раскрыли кражу части бронзового макета Кенигсберга с острова Канта. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

В правоохранительные органы с заявлением о краже части экспозиции у Кафедрального собора обратился 57-летний местный житель. В результате оперативных мероприятий полицейские установили личность преступницы — ею оказалась ранее судимая 34-летняя горожанка.

«Сотрудники полиции обнаружили и изъяли похищенную часть экспозиции, которая будет возвращена владельцу в установленном законом порядке», — уточнили силовики.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Кража» УК РФ. Ей грозит наказание до двух лет лишения свободы. Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее сообщалось, что в США украли часть статуи Фицджеральда, отпилив руку.