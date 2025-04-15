В Москве спектакль Богомолова сняли с репертуара

В МХТ заявили, что спектакль «Карамазовы» снят с репертуара по просьбе Богомолова

Спектакль Константина Богомолова «Карамазовы» сняли с репертуара. Об этом сообщили представители МХТ имени А. П. Чехова во «ВКонтакте».

Постановку сняли по просьбе самого режиссера. 11 апреля «Карамазовы» были сыграны в последний раз. Спектакль ставился с 2013 года. По словам представителей МХТ, эта постановка была одной из самых значимых в истории Богомолова и театра.

«Благодарим всех создателей, участников и поклонников спектакля «Карамазовы» за его долгую яркую жизнь, за размышления и полемику, которую он вызывал, за важную веху в истории Художественного театра», — сообщили в театре.

В феврале Константин Богомолов согласился поставить спектакль про победы президента России Владимира Путина. По словам режиссера, он с удовольствием сделает это, если кто-то напишет пьесу.

Кроме того, Богомолов обещал подумать о том, чтобы самостоятельно выступить драматургом будущей постановки.

Богомолов 21 февраля посетил выступление президента России на Форуме будущих технологий. Форум проводится в Москве ежегодно с 2023 года с участием главы государства, в этом году он проходит с 20 по 21 февраля.

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