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Эрмитаж открыли после проверки угрозы безопасности

Эрмитаж не нашел подозрительных предметов после сообщений с угрозой безопасности
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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Представители Эрмитажа сообщили в Telegram-канале, что вход в Главный музейный комплекс открыт.

Музей в Санкт-Петербурге работает в штатном режиме. В Эрмитаже была проведена проверка экспозиционных залов и служебных помещений Зимнего дворца сотрудниками Службы музейной безопасности и Росгвардии. В ее ходе они не обнаружили подозрительные предметы.

15 апреля в Эрмитаж поступило анонимное сообщение с угрозой режиму безопасности. Вследствие вход в здание был временно закрыт. На данный момент проводится проверка экспозиционных залов и служебных помещений.

22 марта две посетительницы Эрмитажа пожаловались, что их не пустили в музей в нарядной одежде. Девушки записали на видео беседу с кассиром, которая сочла их слишком нарядными. По мнению женщины, посетительницы хотели сделать в музее профессиональную съемку — а эта услуга обходится в 10 тысяч рублей.

Сами гостьи города утверждают, что были одеты как обычно, при них не было профессиональной техники и вещей для переодевания. Известно, что на экспозициях музея разрешена любительская фото- и видеосъемка за исключением мест, где фотографирование запрещено.

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