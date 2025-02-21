Богомолов согласился поставить спектакль про Путина

Режиссер Богомолов заявил, что поставит спектакль про Путина при наличии хорошей пьесы

Режиссер Константин Богомолов согласился поставить спектакль про победы президента России Владимира Путина. Видео с Богомоловым опубликовано в Telegram-канале журналиста кремлевского пула Александра Юнашева.

«Ну, если кто-то напишет пьесу об этом — с удовольствием!» — назвал условие работы над такой постановкой он.

Кроме того, Богомолов обещал подумать о том, чтобы самостоятельно выступить драматургом будущей постановки.

Богомолов 21 февраля посетил выступление президента России на Форуме будущих технологий. Форум проводится в Москве ежегодно с 2023 года с участием главы государства, в этом году он проходит с 20 по 21 февраля.

На форуме представляют технологии и инновационные научные разработки, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы.

В середине февраля рэпер Тимати (настоящее имя Тимур Юнусов) поделился в соцсетях снимком, на котором он сидит напротив портрета Путина.

Полотно написал художник Андрей Верещагин, оно называется «Телефонный Разговор». Не исключено, что картина пополнила коллекцию современного искусства Тимати. Ее стоимость неизвестна.

Ранее Ольга Бузова заявила о планах записать трек с Леди Гагой.