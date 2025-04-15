Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бывшего мужа Пелагеи ищут приставы из-за многомиллионного долга

У бывшего мужа Пелагеи Телегина долги почти на 6 млн рублей
close
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Бывшего мужа певицы Пелагеи, хоккеиста Ивана Телегина разыскивают судебные приставы. Это выяснила «Газета.Ru».

Никулинский районный суд отправил исполнительный лист Телегину на 5 миллионов 815 тысяч 131 рубль. Также у хоккеиста висит долг в 66 миллионов рублей.

В конце мая 2024 года суд завершил рассмотрение иска Пелагеи к Телегину. Экс-супруги развелись еще в 2020 году, однако судебные разбирательства продолжаются до сих пор.

В августе Пелагея подала апелляционную жалобу на решение суда о разделе совместно нажитого имущества с бывшим мужем. Речь идет о споре о рыночной стоимости доли дома в рамках исполнительного производства. Адвокат артистки Филипп Рябченко заявил, что доля Телегина оценена неверно.

2 июня Пелагея опубликовала ролик с плачущей дочерью, которая не смогла улететь на летний отдых из-за запрета отца. Девочка собиралась уехать в Турцию вместе с бабушкой во время летних каникул. Эту поездку подарила девочке бабушка. Телегин подписал документ о запрете ребенка на выезд из России. Он не уведомил об этом заранее.

Ранее сообщалось, что бывшая жена Паши Техника обратится в полицию из-за обвинений в работе в эскорте.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами