Пелагея опубликовала видео плачущей из-за отца дочери

Певица Пелагея опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) ролик с плачущей дочерью, которая не смогла улететь на летний отдых из-за запрета отца.

«Зачем он это сделал? Зачем ему это надо?» — восклицает 7-летняя Таисия на видео.

В ответ Пелагея успокаивает девочку, уверяя, что они придумают другой отдых для нее. Исполнительница пояснила под постом, что дочь собиралась уехать в Турцию вместе с бабушкой во время летних каникул. Эту поездку подарила девочке бабушка. Певица отметила, что дочь ждала путешествия — «собирала панамки и платьица в свой девчачий чемодан».

Семья узнала, что отец подписал документ о запрете ребенка на выезд из РФ уже в аэропорту Шереметьево. Он не уведомил об этом заранее.

«Вот так, окончив свой первый класс, Тася столкнулась с жестокой действительностью (нет) с беззубой жестокостью «папочки», — возмутилась Пелагея.

Она рассказала также, что Таисия нечасто встречается с отцом, но не по собственной инициативе. В последний раз девочка виделась с родителем год назад.

«Притом что папа Ваня Телегин давно живет в Москве, ведь у него снова родился ребенок. А маленькая Тася ждет встречи хотя бы раз в год…или просто смски от папы», — добавила знаменитость.

30 мая Пелагея проиграла бывшему мужу суд по алиментам. Иван Телегин, известный как хоккеист, выступающий за клуб «Авангард» и сборную России, на протяжении нескольких лет продолжал юридический процесс после развода с Пелагеей в 2020 году. Спортсмен был не согласен с высоким уровнем алиментов на содержание общей дочери.

Ранее стало известно о снижении доходов бывшего мужа Ивлеевой.