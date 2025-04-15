Бывшая жена Паши Техника обратится в полицию из-за обвинений в работе в эскорте

Бывшая жена Паши Техника, блогерша Ева Карицкая (Карина Мельничук – настоящее имя) опровергла в Telegram-канале, что работала в эскорте.

Карицкая заявила, что никогда не продавала себя за деньги. Она не стала отрицать, что у нее есть фото интимного характера. Она не видит в этом ничего зазорного. Блогерша планирует написать заявление на клевету на человека, который распространяет о ней ложную информацию.

Экс-супруга Техника отметила, что ее личное облачное хранилище взломали и опубликовали интимные снимки. По словам блогерши, злоумышленники также пытались взломать ее Telegram-аккаунт. Она попросила отстать от нее.

«Я в диком шоке и диком стыде. Это мое личное, и фотки старые, ну да пофиг. Я вспоминаю нюдсы и порно других звезд и успокаиваюсь только этим. Очень жаль, что все решили сейчас зафорсить и хайпануть. Гниль, просто гниль», — поделилась блогерша.

4 апреля Паши Техника не стало в больнице из-за легочной инфекции. Ему было 40 лет. В конце марта стало известно, что артист был доставлен с острым отравлением в клинику Таиланда и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Ранее сестра Гуфа заявила, что Собчак «залезла в зашквар» из-за интервью с бывшей женой Техника.