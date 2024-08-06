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Пелагея оспорит решение суда о разделе совместно нажитого имущества

Певица Пелагея считает, что суд неверно оценил стоимость доли дома при разводе

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Anton Gyngazov/Global Look Press

Певица Пелагея подала апелляционную жалобу на решение суда о разделе совместно нажитого имущества с бывшим мужем хоккеистом Иваном Телегиным. Об этом сообщил изданию РЕН ТВ адвокат артистки Филипп Рябченко.

«Это спор о рыночной стоимости доли дома в рамках исполнительного производства. Доля Телегина оценена неверно», — пояснил защитник исполнительницы.

Рябченко подчеркнул, что Телегин также не исполняет решение суда о разделе имущества. Артистка обратилась в суд, чтобы урегулировать вопрос с «наименьшими потерями для всех сторон».

В конце мая суд завершил рассмотрение иска Пелагеи к Телегину. Экс-супруги развелись еще в 2020 году, однако судебные разбирательства продолжаются до сих пор.

Недавно стало известно, что Пелагея сменила фамилию после суда с экс-мужем Иваном Телегиным. Также сообщалось, что артистка подала иск к бывшем мужу. Она потребовала индексацию ранее присужденных к выплате Телегину денежных сумм.

2 июня Пелагея опубликовала ролик с плачущей дочерью, которая не смогла улететь на летний отдых из-за запрета отца. Девочка собиралась уехать в Турцию вместе с бабушкой во время летних каникул. Эту поездку подарила девочке бабушка.

Ранее Погребняк рассказала о скандалах с мужем во время беременности.

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