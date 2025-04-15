Егор Крид заставил фанатов извиниться на концерте в Астрахани

Певец Егор Крид заставил поклонников извиняться во время концерта в Астрахани. Об этом сообщает Super.

На выступлении Крид увидел, что одной из фанаток стало плохо. Он приостановил концерт, чтобы оказать ей необходимую помощь. Однако оказалось, что девушка пребывала в здравии. Издание уточнило, что поклонница притворилась, что у нее плохое самочувствие. Так сделало несколько фанатов. Из-за этого артист замолчал и отвернулся от зала. После этого поклонники хором извинились.

«Если вдруг кому-то становится плохо, первое, кому вы должны сказать, – это людям по первым линиям, которые вас слышат, вас увидят и вам помогут. Второе, на каждых концертах продается вода, здесь она тоже продается. Вот мы раздали все, что было. Но, ребят, понимаете, да? Не-не, тут не никаких «извини». Зачем вам передо мной извиняться? Вы мне ничего не сделали. И я вам ничего сделал плохого. Мы делаем концерт. Просто вы устроили чуть-чуть…» — заявил певец во время выступления.

Как отмечает Super, астраханцы остались недовольны концертом. Фанаты ждали начала 40 минут. Также их не устроило, что певец «обиделся», хотел остановить выступление и жаловался на цены на икру.

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