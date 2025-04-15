Пригожин рассказал, когда артисты выступают бесплатно

Продюсер Иосиф Пригожин заявил в беседе с «Радиоточкой НСН», что артисты часто выступают на благотворительных концертах.

Пригожин пояснил, что в благотворительность входят выступления для военных, а также концерты в больницах и образовательных учреждениях. Продюсер отметил, что его жена, певица Валерия, часто поет бесплатно, но не на площадках.

«Если артист даст бесплатный концерт в каком-то городе, он больше в этот город как минимум год приехать не сможет, чтобы билеты продать и заработать. У каждого есть своя цена, не хотите – не берите. Это же справедливо», — отметил шоумен.

По мнению Пригожина, выступление на больших праздниках не считается благотворительностью.

«9 Мая – это великий праздник, это грандиозные выступления. Цена зависит от уровня звезды и расходов. Артисты готовы быть в любые праздники со страной, радуйтесь этому!» — уточнил продюсер.

15 апреля депутат Госдумы Нина Останина раскритиковала многомиллионные гонорары российских артистов за выступления по случаю 9 Мая. Она заявила, что патриотизм не должен быть платным. Этому возмутился Пригожин.

Ранее исполнитель хита «Черный бумер» добавил платиновый трон в свой райдер.