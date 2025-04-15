Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Исполнитель хита «Черный бумер» добавил платиновый трон в свой райдер

Певец Серега рассказал, что в его райдере есть платиновый трон и гантели
close
Виктор Толочко/РИА Новости

Рэпер Серега (настоящее имя — Сергей Пахоменко) в беседе с порталом «Страсти» назвал себя скромным в составлении райдера.

По словам Сереги, в его райдере есть минеральная вода, гантели и трон. Он уточнил, что это кресло обычно платиновое. Артист добавил, что получает основной доход от выступлений. Раньше у певца был проект о бионическом питании. Он также проводил персональные тренировки. На данный момент исполнитель «Черного бумера» пока не хочет открывать новый бизнес.

«Да какой еще бизнес, не в деньгах счастье. Дайте сначала мне накопленное потратить! А там посмотрим. Может, открою студию для рэперов 40+, назову: «Мы еще тут рекордз», — поделился певец.

В октябре 2024 года Telegram-канал SHOT сообщил, что Федеральная налоговая служба (ФНС) ликвидирует компанию Сереги из-за неправильного адреса и долгов по обязательным пенсионным взносам.

Пахоменко создал ООО «ЛБВМС» в 2017 году, компания занималась изготовлением и продажей ежедневных наборов еды. С момента выхода на рынок ФНС трижды собиралась ликвидировать бизнес автора хита «Черный бумер», а в 2020 году фирму исключили из реестра малого и среднего предпринимательства.

Ранее рэпер Серега заявил, что не считает музыку Инстасамки творчеством.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами