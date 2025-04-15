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Депутат Госдумы призывает к бесплатным выступлениям на 9 Мая

Депутат Останина призывала артистов бесплатно выступить на 9 Мая
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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Депутат Госдумы Нина Останина раскритиковала многомиллионные гонорары российских артистов за выступления по случаю 9 Мая. В беседе с Ura.ru она заявила, что патриотизм не должен быть платным.

Депутат отметила, что понимает, что исполнителям нужны средства на перемещение и обустройство на время концерта. При этом она считает, что эти расходы на себя должны взять власти, «а все остальное, песни в честь 80-летия Победы, должны быть от души».

«Это благодарность нашим ветеранам за то, что мы сегодня живы. И нет лучшего способа эту благодарность выразить, как, во-первых, убрать со всех телеканалов рекламу. Во-вторых, обязательно поздравить всех ныне живущих ветеранов и детей войны. И обязательно сделать это на благотворительных началах и бесплатно», — считает Останина.

По ее мнению, это было бы истинным проявлением патриотизма и памяти.

До этого сообщалось, что режиссер Женя Беркович, которая была приговорена к лишению свободы из-за спектакля «Финист Ясный Сокол», поставит в костромской колонии спектакль к 9 Мая.

Ранее в Кремле рассказали о праздновании Дня Победы.

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