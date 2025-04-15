Бородина экономит на гостях ради свадьбы: «Это сумасшествие!»

Жених Бородиной Николай Сердюков пожаловался на премии «Voice: Главные лица», что подготовка к свадьбе обходится дорого. Его слова передает VOICE.

«Половину гостей убрали просто — и сразу дешевле стало», — пошутил мужчина.

Бородина раскрыла, что основной свадебный бюджет у пары уходит на декорации и гонорары приглашенным артистам. По словам знаменитости, их список пока не утвержден. Молодожены, отметила она, определили только с росписью — она пройдет в одном из московских ЗАГСов.

«Мы смотрим рынок сейчас и понимаем, что происходит с ценами. Это сумасшествие! Когда называют несущественные суммы, это неправда. Если обещают одну сумму, выйдет абсолютно другая, как с ремонтом. Имейте в виду, девушки, выходить замуж дорого!» — заключила Бородина.

7 декабря 2024-го Бородина рассказала, что выходит замуж за возлюбленного Николая Сердюкова. Телеведущая опубликовала кадры, где блогер делает ей предложение руки и сердца ночью на экскурсии в «Эрмитаже».

Бородина воспитывает двух дочерей — Марусю и Теону. Первенец звезды Маруся родилась в 2009 году. Ее отец — предприниматель Юрий Будагов, с которым телеведущая рассталась в 2012-м. Вторая дочь Теона появилась на свет в 2015-м от бизнесмена Курбана Омарова. В 2021-м предприниматель и ведущая развелись.

У Сердюкова есть дочь Николь от прошлого брака с Алиной Акиловой. Она родилась в октябре 2018 года. В 2021-м блогер развелся с Акиловой. На данный момент они продолжают вместе воспитывать общего ребенка. Блогер часто публикует фото и видео с дочерью в социальных сетях.

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