Гарику Харламову пришлось прямо со съемок нового шоу отправиться в больницу

Российский комик Гарик Харламов во время со съемок нового шоу был вынужден обратиться в больницу из-за застрявшего в ухе микронаушника. Об этом, ссылаясь на источник, сообщает «СтарХит».

Инцидент произошел во время работы над шоу под рабочим названием «Караоке Club». Во время съемок Харламов исполнял песню, и у артиста в ухе застрял микронаушник, который используется для связи с режиссером-постановщиком. Комик попытался вытащить механизм своими силами, но ему это не удалось сделать. Супруга Харламова настояла на том, чтобы срочно обратиться к врачам. Поэтому артист прямо со съемочной площадки отправился в больницу.

По словам собеседника издания, Харламова там ждет процедура по выдуванию предмета из уха.

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