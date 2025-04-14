Драма с Цыгановым удержалась на вершине российского проката

«Батя 2. Дед» со сборами в 349 млн рублей возглавил прокат в России и СНГ

Лидером кинопроката в России и странах СНГ вторую неделю подряд становится комедийная драма «Батя 2. Дед» режиссера Алексея Учителя (собравшая 349 млн руб.) о суровой отцовской любви с Евгением Цыгановым в главной роли. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com.

На второе место поднялся основанный на одноименной компьютерной игре мультфильм «Minecraft в кино» со сборами в 46,5 млн руб. (только в странах СНГ, без России и Белоруссии). Он рассказывает о волшебном квесте четырех аутсайдеров.

На третью строчку рейтинга опустился остросюжетный боевик «Мастер», главную роль в котором исполнил британский актер Джейсон Стетхэм. Лента о работающем на стройке агенте секретных служб собрала за уикенд 36,4 млн руб.

Четвертое место досталось стартовавшему в прокате фильму «Все, что тебя касается» (32,9 млн руб.). Картина развивает сюжеты клипов на ранние песни рок-группы «Звери». Пятерку лидеров замыкает семейный фильм «Пальма 2» (32 млн руб.).

Накануне гендиректор Первого канала Константин Эрнст сообщил, что началась большая работа над экранизацией книги Николая Носова «Приключения Незнайки и его друзей». Планируют снять несколько картин по произведениям «Незнайка в Солнечном городе», «Незнайка и его друзья» и «Незнайка на Луне». Работа над фильмами ведется совместно со внуком писателя Игорем Носовым.

Ранее кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков рассказал, чего ждать от «Кракена» с Александром Петровым.