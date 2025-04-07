Режиссер «Слова пацана» снял ремейк «Москва слезам не верит» о женской дружбе

В столице завершились съемки сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается»

В Москве завершились съемки сериала-мюзикла по мотивам советского фильма «Москва слезам не верит» — «Москва слезам не верит. Все только начинается». Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink.

Три главные героини в начале нулевых приезжают в летнюю Москву в поисках любви и счастья. Режиссерами сериала стали Ольга Долматовская и Жора Крыжовников («Слово пацана. Кровь на асфальте»), оператором — работавший на «Словом пацана» Юрий Коробейников.

По сюжету Ксюша (Тина Стойилкович) приезжает покорять Москву с пятилетним ребенком на руках, освоиться ей помогают подруги: студентка медицинского Оля (Анастасия Талызина) и взбалмошная Маша (Мария Камова — Маш Милаш). Через 20 лет они обретут еще один шанс на счастье.

«Одна из главных тем в нашем проекте — тема женской дружбы, которая прошла через года. Для меня эта история личная в каком-то смысле, в каждой из героинь я вижу себя или своих подруг, каждую я понимаю и чувствую», — говорит Долматовская.

Режиссер напомнила, что в оригинальном фильме была фраза «В 40 лет жизнь только начинается».

«Я бы хотела, чтобы каждая женщина в любом возрасте могла бы себе сказать — все только начинается», — делится Долматовская.

Чтобы воссоздать атмосферу нулевых, художники изучали модные журналы десятилетия и сшили более 250 нарядов, а около тысячи сложных сценических костюмов нашли в салонах проката одежды.

В сериале сыграли Иван Янковский, Андрей Максимов, Анастасия Талызина, Мария Камова (Маш Милаш), Тина Стойилкович, Андрей Бурковский, Рузиль Минекаев. Проект выйдет эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.ru, затем телепремьера состоится на СТС.

Накануне зрители возмутились, что в новом «Москва слезам не верит» снялся уехавший из России актер Андрей Бурковский.

Ранее стало известно, что российский режиссер приступил к съемкам фильма со звездой «Безумного Макса».