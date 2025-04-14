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Певица Слава ушла от гражданского мужа: «Развелась и ищет мужчину»

Певец Кемеровский: певица Слава ищет мужчину после расставания с Данилицким
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Максим Блинов/РИА Новости

Певец Евгений Кемеровский признался в беседе с mk.ru на премии «Шансон года», что артистка Слава стала «куколкой» после расставания со своим гражданским супругом Анатолием Данилицким.

«Она стоит двадцать пять баранов, три холодильника, две кинокамеры… Тем более, что она сейчас развелась и ищет мужчину», — раскрыл исполнитель.

Певица Слава в свою очередь уточнила, что ни с кем не разводилась, поскольку никогда не была в законном браке.

«Разбежалась с бывшим. Ждем будущего! Я об этом хотел сказать!» — пояснил Кемеровский.

4 марта 2025 года Слава сообщала, что очень любит Данилицкого, но у нее роман с другим мужчиной. Певица также называла экс-возлюбленного «стареньким» для отношений.

Имя нового избранника исполнительница не раскрывала. Позднее СМИ выяснили, что Слава познакомилась с новым бойфрендом в стриптиз-клубе.

Певица Слава находилась в отношениях с бизнесменом Анатолием Данилицким, который старше нее на 28 лет, с 2002 года. Официально пара не зарегистрировала свой роман.

Ранее певец Филипп Киркоров намекнул, что хочет стать отцом в третий раз.

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