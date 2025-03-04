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Певица Слава раскрыла, что у нее есть любовник: «Очень люблю Анатолия, но у меня другой»

Певица Слава: люблю своего мужа, но у меня есть другой мужчина
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певица Слава призналась в интервью YouTube-каналу «proПУСК», что у нее есть любовник.

В выпуске Слава сидела в гримерке, пока ей делали макияж. Она была одета в атласный халат зеленого цвета. Певица игриво призналась, что сидит без бюстгальтера. В ответ на это интервьюер заметил: «Поэтому, наверное, тебя Анатолий [Данилицкий] (муж певицы Славы. — прим «Газеты.Ru») не отпускает на съемки».

«Да он старенький уже. Я очень люблю Анатолия, но сейчас люблю другого человека», — заявила артистка.

Слава не стала раскрывать имя своего возлюбленного. Она также возмутилась, когда ведущий назвал ее избранника «любовником».

«Какой любовник? Мне не нравится это слово! <…> Я вообще любвеобильная, я люблю всех. Анатолий вообще офигенный чувак», — подытожила Слава.

Певица Слава находится в отношениях с бизнесменом Анатолием Данилицким, который старше нее на 28 лет, с 2002 года. Официально пара не зарегистрировала свой роман. В 2022-м артистка сообщала, что рассталась с гражданским супругом, но спустя год пара помирилась. В этом союзе появилась дочь Славы Антонина. Также у артистки есть наследница Александра от прошлых отношений с Константином Морозовым.

Ранее жених Бородиной Николай пожаловался, что телеведущая назвала его крысой.

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