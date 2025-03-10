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СМИ выяснили, что певица Слава встретила «любовника» в стриптиз-клубе

НТВ: певица Слава встретила нового избранника в стриптиз-клубе
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nastya_slava/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Слава познакомилась со своим новым избранником в стриптиз-клубе. Об этом сообщает НТВ в программе «Ты не поверишь!».

Канал предполагает, что исполнительница встретила любовника, когда помогала Анне Семенович искать мужчин для съемок клипа «Девушки незаграничные». По словам Семенович, Слава была ответственна за кастинг к музыкальному ролику.

«Она в этом спец. Они не такие, как ее муж. Молодые, накачанные», — сказала артистка в беседе с НТВ.

Певица Слава находится в отношениях с бизнесменом Анатолием Данилицким, который старше нее на 28 лет, с 2002 года. Официально пара не зарегистрировала свой роман.

4 марта 2025 года певица заявляла, что очень любит гражданского супруга, но у нее роман с другим мужчиной. Слава назвала Данилицкого «стареньким» для отношений.

Имя нового избранника исполнительница не стала раскрывать. Она также отказалась называть нового мужчину своим любовником, поскольку ей «не нравится это слово».

Ранее сообщалось, что Лолита улетела из России.

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