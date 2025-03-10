СМИ выяснили, что певица Слава встретила «любовника» в стриптиз-клубе

Певица Слава познакомилась со своим новым избранником в стриптиз-клубе. Об этом сообщает НТВ в программе «Ты не поверишь!».

Канал предполагает, что исполнительница встретила любовника, когда помогала Анне Семенович искать мужчин для съемок клипа «Девушки незаграничные». По словам Семенович, Слава была ответственна за кастинг к музыкальному ролику.

«Она в этом спец. Они не такие, как ее муж. Молодые, накачанные», — сказала артистка в беседе с НТВ.

Певица Слава находится в отношениях с бизнесменом Анатолием Данилицким, который старше нее на 28 лет, с 2002 года. Официально пара не зарегистрировала свой роман.

4 марта 2025 года певица заявляла, что очень любит гражданского супруга, но у нее роман с другим мужчиной. Слава назвала Данилицкого «стареньким» для отношений.

Имя нового избранника исполнительница не стала раскрывать. Она также отказалась называть нового мужчину своим любовником, поскольку ей «не нравится это слово».

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