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Исполнительница хита «Матушка-земля» назвала вбросом слухи о многомиллионных гонорарах

Певица Татьяна Куртукова призналась, что не может раскрывать свой гонорар
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Первый канал

Певица, исполнительница хита «Матушка-земля» Татьяна Куртукова призналась в беседе с Telegram-каналом «Звездач», что не может раскрывать сумму своих гонораров.

Куртукова назвала «вбросом» сообщения СМИ о том, что просит 5 миллионов рублей за свой концерт. Она не стала отрицать, что увеличила свой гонорар. Певица объяснила, что хочет давать достойную заработную плату своей команде.

«Со мной работает большая профессиональная команда, мы готовим большую творческую программу, все требует вложений финансовых. Когда возрастает запрос на твои выступления, немудрено, что и гонорар тоже поднимается», — поделилась артистка.

Куртукова отметила, что ее повеселил «невероятный» райдер, который ей приписывают СМИ. По словам артистки, она только просит стул и стол в гримерной.

12 апреля Telegram-канал Mash заявлял, что Куртукова увеличила гонорар с 2,2 миллиона рублей до 5 миллионов рублей. Издание утверждало, что для передвижения артистка просит Mercedes S-класса, а для своего коллектива — микроавтобус.

Ранее сообщалось, что Михаил Ефремов может стать ведущим на корпоратив в колонии.

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