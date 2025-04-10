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Михаил Ефремов может стать ведущим на корпоратив в колонии

Продюсер Дворцов: актер Ефремов снизит гонорары до 700 тыс. рублей после СИЗО
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Сергей Пятаков/РИА Новости

Актер Михаил Ефремов может стать ведущим корпоративов Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Об этом сообщает издание «Абзац».

7 мая ФСИН отметит День работника уголовно-исполнительных инспекций. Издание заявило, что Ефремова могут пригласить стать ведущим. По данным «Абзаца», прошлый юбилей подразделения пенитенциарной службы в Чувашии обошелся бюджету региона в 220 тысяч рублей.

Продюсер Сергей Дворцов усомнился, что Ефремов выступит за 200-300 тысяч рублей.

«Разве только в личных интересах. Для правоохранительных органов или просто в тюрьме он вполне может выступить. Он бы там устраивал бенефисы каждый день, если бы здоровье не подвело», — заявил шоумен.

Дворцов рассказал, что до СИЗО Ефремов получал за корпоративы не менее 2-3 миллионов рублей. Он предположил, что артист снизит свои гонорары до 700-800 тысяч рублей после освобождения по УДО.

9 апреля Михаил Ефремов был освобожден из колонии. Адвокат артиста Юрий Падалко рассказывал, что актер начнет курс лечения в Москве. У него обострилась хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ).

Ранее адвокат Михаила Ефремова рассказал о переговорах актера с режиссерами.

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