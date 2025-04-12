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Исполнительница хита «Матушка-земля» удвоила гонорар

Певица Куртукова стала просить 5 млн рублей за концерт
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ts_makeeva/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица, исполнительница хита «Матушка-земля» Татьяна Куртукова удвоила гонорар. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

C 2,2 млн рублей вознаграждение звезды выросло до 5 млн рублей за 45-минутную программу.

Также у нее изменился райдер — для передвижения она просит Mercedes S-класса, для своего коллектива — микроавтобус. В гримерке Куртуковой должны находиться стулья, зеркало, доска, утюг, отопление или кондиционер, стаканы, негазированная вода и салфетки. Куртукова просит о чистоте помещения — оно должно быть проветрено от табачного дыма. Коллективу артистки нужно предоставить кофе, чай, бутерброды с рыбой, мясом и сыром, четыре пиццы и воду без газа.

Накануне стало известно, что семья певицы Надежды Кадышевой и баяниста Александра Костюка почти в три раза увеличила свой доход за последнее время.

Ранее в Петербурге раскупили билеты на концерт Кадышевой за два месяца до мероприятия.

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