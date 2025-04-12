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Надежда Кадышева втрое увеличила доход на фоне успеха у зумеров

Shot: цены на выступление певицы Кадышевой выросли до 10 миллионов рублей
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Семья певицы Надежды Кадышевой и баяниста Александра Костюка почти в три раза увеличила свой доход за последнее время. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Их компания «Золотое кольцо» за 2024 год только официально заработала 3 млн рублей, а цены на выступление выросли до 10 млн рублей за концерт.

Всего ООО Кадышевой работает 28 лет, мужу принадлежит 70% компании, самой певице — 30%. В 2023 году до завирусившихся в соцсетях хитов группы официальный доход составлял 1 млн рублей.

По свидетельствам очевидцев, после неожиданной популярности «Плывет веночек» на концерты артистки стали чаще приходить молодежь и подростки.

Известно, что летом 2025 года 65-летняя Кадышева планирует отправиться в стадионный тур.

Ранее в Петербурге раскупили билеты на концерт Кадышевой за два месяца до мероприятия.

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