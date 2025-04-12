Певица Кадышева будет давать концерты с танцполами

Народная артистка России, солистка ансамбля «Золотое кольцо» Надежда Кадышева перейдет к стадионным танцполам после успеха у зумеров. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По свидетельствам очевидцев, после завирусившейся в социальных сетях песни «Плывет веночек» на концерты артистки стали чаще приходить молодежь и подростки.

Крупные организаторы концертов подтвердили, что Кадышева с командой работают над переходом шоу в стадионный формат, чтобы взрослые посетители могли посидеть, а молодые — потанцевать.

Эту информацию также подтвердил сын звезды Григорий Кадышев. В 2025 году запланировано как минимум 10-12 концертов нового формата по всей стране со средней вместимостью 10-20 тысяч зрителей.

Накануне в Петербурге раскупили билеты на концерт 65-летней Кадышевой за два месяца до мероприятия.

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