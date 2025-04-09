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Билеты на концерты Кадышевой раскупают зумеры

На концертах певицы Кадышевой стало больше молодежи, чем людей старшего возраста
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Билеты на концерты певицы Надежды Кадышевой активно раскупает молодежь. Этим наблюдением поделился Telegram-канал «Как в Волгу глядели».

Очевидцы сообщают, что на выступлениях 65-летней звезды молодых людей в зале больше, чем людей старшего возраста. В соцсетях зумеры делятся кадрами и роликами с концертов, где хором поют самые известные песни Кадышевой, а билеты на шоу заканчиваются очень быстро.

Так, уточнили в канале, в Нижнем Новгороде выступление было запланировано на конец мая, и билеты раскупили так быстро, что организаторы приняли решение сделать дополнительный концертный день. На второй концерт билеты также разошлись почти сразу же.

Надежда Кадышева выступает вместе с 40-летним сыном Григорием Кадышевым с программой «Плывет веночек». «Веночек» и подогрел интерес к ее творчеству, завирусившись в рилзах и тиктоках.

Накануне песня Homay башкирской группы Ay Yola заняла первое место в музыкальном чарте Apple Music на Украине.

Ранее продюсеры нового «Форсажа» отказались сотрудничать с рэпером из России.

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