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В Петербурге раскупили билеты на Кадышеву за пару месяцев до концерта

Билеты на концерт Кадышевой в Петербурге раскупили за пару месяцев до его начала
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Концерт народной артистки России Надежды Кадышевой в Санкт-Петербурге прошел с аншлагом. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

Мероприятие состоялось 1 апреля на площадке БКЗ «Октябрьский». По данным издания, билеты на концерт раскупили еще за пару месяцев до его начала. Причиной стала новая волна популярности треков Кадышевой среди молодежи.

Ряд интернет-пользователей, отмечает «Фонтанка.ру», оказались возмущены поведением публики на минувшем концерте народной артистки России.

«Что у вас творилось в зале? Неадекватная публика. Не сидели на месте. Постоянно ходили туда-сюда»; «Публика, конечно, стала невоспитанная: встают с мест, кричат. А ведь это концертный зал, не клуб, не дискотека», — написали фанатки Кадышевой в соцсетях.

В августе 2024 года стало известно, что Кадышева просит за свое выступление на частных мероприятиях полтора миллиона рублей. Life со ссылкой на SHOT утверждал, что спрос на концерты артистки вырос вдвое из-за новой популярности ее песен, среди которых взорвавшая соцсети композиция «Плывет веночек».

Ранее певец Илья Гуров заявил, что любовь к роскоши у россиян в крови.

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