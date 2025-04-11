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В Лефортово завершилось прощание с Пашей Техником

Прощание с Пашей Техником завершилось в храме Петра и Павла в Лефортово

В московском храме Петра и Павла в районе Лефортово завершилась церемония прощания с рэпером Пашей Техником (настоящее имя Павел Ивлев). Об этом сообщает РИА Новости.

Проводить Техника пришли более тысячи человек. Среди них родные, поклонники творчества артиста, друзья исполнителя — его бывшая жена Ева Карицкая, директор Марк Яровный, Лука Сафронов-Затравкин, рэперы Metox (Алексей Самсонов) и Птаха (Давид Нуриев) и другие. Родственники музыканта попросили поклонников воздержаться от использования на прощании символики, которая относится к его творческой деятельности.

Также стало известно, что во время прощания с исполнителем задержали минимум пятерых человек.

Рэпера Паши Техника не стало 4 апреля в возрасте 40 лет в больнице Таиланда. Его госпитализировали с тяжелым отравлением, предположительно, запрещенными веществами. Бывшая жена рэпера Карицкая заявляла, что рэпер чувствовал пустоту внутри и был в депрессии.

Ранее менеджер Паши Техника объяснил, кому отойдут права на треки рэпера.

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