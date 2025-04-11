Раскрыто число задержанных на прощании с Пашей Техником

РИА Новости: минимум пятерых человек задержали на прощании с Пашей Техником

Во время прощания с рэпером Павлом Ивлевым, известным под псевдонимом Паша Техник, задержали минимум пятерых человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

«Один из них запускал дрон на территории храма», — сказал собеседник агентства.

Прощание с Пашей Техником состоялось 11 апреля в храме Петра и Павла в Лефортово. Родственники музыканта попросили поклонников воздержаться от использования на прощании символики, которая относится к его творческой деятельности. Один молодой человек все же пришел в маске гориллы (в такой когда-то выступал Техник).

Рэпера Паши Техника не стало 4 апреля в возрасте 40 лет в больнице Таиланда. Его госпитализировали с тяжелым отравлением, предположительно, запрещенными веществами. Бывшая жена рэпера Карицкая заявляла, что рэпер чувствовал пустоту внутри и был в депрессии.

Ранее менеджер Паши Техника объяснил, кому отойдут права на треки рэпера.