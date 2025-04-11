Менеджер Паши Техника объяснил, кому отойдут права на треки рэпера

Директор Паши Техника Марк Яровной объяснил в беседе с «Фонтанкой», кому отойдут права на треки рэпера после его кончины.

По словам Яровного, правами на песни Техника будет владеть его мать.

«Она его прямая наследница», — отметил менеджер. Также он заявил, что запомнил Техника как «самого лучшего и доброго в мире человека».

На прощании с Пашей Техником произошли задержания в автозаки. Правоохранительные органы увели в автозак одного из тех, кто пришел проститься с музыкантом. Причиной стал запуск дрона над толпой. Задержанным оказался Максим Урядов, основатель проекта «Выжившие».

У одной из девушек, которые присутствовали на прощании с Пашей Техником, случилась истерика в храме. Сотрудникам охраны пришлось вывести ее за территорию храма. Перед камерами она кричала, плакала и отказывалась идти. Охранникам пришлось держать ее под руки.

Прощание с рэпером Пашей Техником проходит в храме Петра и Павла в Лефортово. Рэпера Паши Техника не стало 4 апреля в возрасте 40 лет в больнице Таиланда. Его госпитализировали с тяжелым отравлением, предположительно, запрещенными веществами.

Ранее толпа людей упала на дорогу во время отпевания Паши Техника.