Шура посетил могилы Бедроса Киркорова и Валентина Юдашкина

Певец Шура опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видео с Троекуровского кладбища в Москве, куда пришел ради посещения могил народного артиста России Бедроса Киркорова и модельера Валентина Юдашкина.

В ролике Шура возложил цветы к местам захоронения и поставил в память о каждом из них свечу.

«Светлая память. Спасибо, что навестил наших любимых, талантливых и незаменимых. Саша, душа твоя светлая и сердце доброе»; «Только Саша искренний и светлый человек!» — написали поклонники Шуры в комментариях.

18 марта не стало певца Бедроса Киркорова. В конце декабря 2024 года СМИ сообщали, что Киркоров-старший попал в реанимацию в тяжелом состоянии из-за лечения методами нетрадиционной медицины.

Валентина Юдашкина не стало 2 мая 2023 года после тяжелой и продолжительной болезни. Он с 2016 года боролся с онкологическим заболеванием и не дожил до своего 60-летия пять месяцев.

Накануне вдова модельера Марина раскрыла, что была тронута присутствием певицы Аллы Пугачевой на прощании с Юдашкиным. По ее словам, Примадонна прилетела в Россию, несмотря на боязнь летать и трудности с покупкой билетов.

Ранее сообщалось, что сын Децла отреагировал на информацию о готовящемся сериале об отце.