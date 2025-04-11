Сын Децла отреагировал на информацию о готовящемся сериале об отце

Сын рэпера Децла (Кирилл Толмацкий — настоящее имя) Антоний заявил, что ему стало известно о планах снять сериал об отце из СМИ. Об этом сообщает ТАСС.
«Меня, естественно, никто к этому проекту привлекать не собирается, а о готовящемся сериале я узнал из новостей», — сказал Антоний.
По словам молодого человека, все процессы, связанные с музыкой и образом отца, проходят без его участия.
Он также заявил, что продюсер Александр Толмацкий, отец Кирилла, уже пытался создать документальный фильм о рэпере, однако проект завершился конфликтом.
«Режиссеру Елене Михеевой и ее детям угрожали, а мне перекрывали кислород и практически силой заставили подписать бумагу, которая сняла все ограничения с деятельности Александра», — поделился Антоний.
Он добавил, что не участвует в распоряжении творческим наследием музыканта.
10 апреля сообщалось, что в России снимут художественный сериал про Децла. Подробности съемок сериала и актерского состава неизвестны.
За создание проекта взялись Алексей Киселев и Ангелина Ашман. В качестве продюсеров выступят Сергей Бондарчук, Ангелина Ашман, Александр Толмацкий и Алексей Киселев. Креативным продюсером стала Мария Серпионова.
Кирилла Толмацкого не стало 3 февраля 2019 года после концерта в Ижевске из-за сердечной недостаточности. Артисту было 35 лет.
Ранее музыкальный критик назвал причины популярности Децла.