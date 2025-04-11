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Сын Децла отреагировал на информацию о готовящемся сериале об отце

Сын Децла Антоний заявил, что узнал о планах снять сериал об отце из новостей
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juzeppejostko/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Сын рэпера Децла (Кирилл Толмацкий — настоящее имя) Антоний заявил, что ему стало известно о планах снять сериал об отце из СМИ. Об этом сообщает ТАСС.

«Меня, естественно, никто к этому проекту привлекать не собирается, а о готовящемся сериале я узнал из новостей», — сказал Антоний.

По словам молодого человека, все процессы, связанные с музыкой и образом отца, проходят без его участия.

Он также заявил, что продюсер Александр Толмацкий, отец Кирилла, уже пытался создать документальный фильм о рэпере, однако проект завершился конфликтом.

«Режиссеру Елене Михеевой и ее детям угрожали, а мне перекрывали кислород и практически силой заставили подписать бумагу, которая сняла все ограничения с деятельности Александра», — поделился Антоний.

Он добавил, что не участвует в распоряжении творческим наследием музыканта.

10 апреля сообщалось, что в России снимут художественный сериал про Децла. Подробности съемок сериала и актерского состава неизвестны.
За создание проекта взялись Алексей Киселев и Ангелина Ашман. В качестве продюсеров выступят Сергей Бондарчук, Ангелина Ашман, Александр Толмацкий и Алексей Киселев. Креативным продюсером стала Мария Серпионова.

Кирилла Толмацкого не стало 3 февраля 2019 года после концерта в Ижевске из-за сердечной недостаточности. Артисту было 35 лет.

Ранее музыкальный критик назвал причины популярности Децла.

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