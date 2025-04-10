Фильм Серебренникова со звездой «Мастера и Маргариты» едет в Канны

Драма Кирилла Серебренникова «Исчезновение» будет показана в рамках секции Cannes Premiere на 78-м Каннском кинофестивале, который пройдет с 13 по 24 мая. Полная программа представлена на сайте мероприятия.

Картина станет шестой каннской премьерой Серебренникова, но первой — вне конкурса. Фильм «Исчезновение» был написан на основе книги Оливье Гезе «Исчезновение Йозефа Менгеле», в которой рассказывается, как самый знаменитый медик Третьего рейха, проводивший опыты над заключенными Освенцима, скрывался от правосудия в Южной Америке.

Главную роль в проекте исполнил немецкий актер Аугуст Диль («Мастер и Маргарита»).

26 июня 2020 года Серебренников был приговорен к трем годам условно и помещен под домашний арест. 28 июня 2022-го суд отменил условный срок режиссера, и тот уехал во Францию, где вскоре посетил Каннский кинофестиваль с актерским составом его картины «Жена Чайковского». После освобождения он также снял байопик о российском писателе Эдуарде Лимонове «Лимонов, баллада об Эдичке», номинированный на «Золотую ветвь» Каннского кинофестиваля, и несколько других картин.

О лучших фильмах Кирилла Серебренникова — читайте в фоторепортаже «Газеты.Ru», посвященном 55-летию режиссера.

Ранее сообщалось, что появились первые фото со съемочной площадки «Майор Гром: Сериал».