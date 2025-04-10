Появились первые фото со съемочной площадки «Майор Гром: Сериал»

Стартовали съемки сериала по «Майору Грому», который выйдет в 2025 году

Начались съемки шестисерийного проекта «Майор Гром: Сериал», релиз которого запланирован в 2025 году на Кинопоиске. «Газета.Ru» публикует первые фото со съемочной площадки.

Будущий проект, утверждают создатели, представит ключевых персонажей из серии комиксов о Майоре Громе и станет отправной точкой в развитии киновселенной Bubble Studios и Плюс Студии. Сериал расскажет не только историю Игоря Грома, но и раскроет множество других персонажей и введет в сюжет новых героев, которые сыграют большую роль в киновселенной.

close Пресс-служба Кинопоиска

В сериале зрители увидят и уже знакомых по фильмам персонажей, и новых героев: юных Сергея Разумовского и Олега Волкова, а также сестру и отца Августа ван дер Хольта.

Шоураннером выступит Олег Трофим, а режиссером — клипмейкер Саша «Соберсаша» Пьяных, известный по работе с Егором Кридом и другими отечественными артистами.

close Пресс-служба Кинопоиска

Третий фильм «Майор Гром: Игра» вышел в российский прокат 23 мая 2024 года. Сюжет картины происходит спустя год после событий второй части. Санкт-Петербург уже оправился от потрясений, вызванных Чумным Доктором, а Сергей Разумовский оказался в психиатрической лечебнице.

В последней части франшизы к своим ролям вернулись Тихон Жизневский, Александр Сетейкин, Алексей Маклаков, Любовь Аксенова, Сергей Горошко и Константин Хабенский.

Ранее сообщалось, что Кирилл Кяро присоединился к актерскому составу «Мажора».