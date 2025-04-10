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Актер Владимир Сычев о «лихих 90-х»: «Я их прожил на полную катушку»

Актер Сычев признался, что наслаждался жизнью в 90-е
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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Актер Владимир Сычев признался, что наслаждался жизнью в «лихие 90-е». Об этом он рассказал «Пятому каналу» на премьерном показе фильма «Где наши деньги» в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм».

По его словам, для него это были хорошие годы, хотя многие люди жили плохо — «голодали и недоедали». Он уточнил, что в этот период ему удалось получить высшее образование и начать взрослую жизнь.

«Во-первых, я в институт в конце 1980-х поступил, а в 1990-е закончил. Во-вторых, у меня там все так складывалось замечательно. 1990-е очень любил. Для меня это была романтика. Я их прожил на полную катушку, с высоко поднятой головой», — пояснил Сычев.

Однако актер отметил, что криминал, о котором часто говорят, когда вспоминают это время, не преувеличен.

Певица Марина Хлебникова в интервью «Газете.Ru» до этого с теплотой вспомнила о российском шоу-бизнесе 90-х. По словам артистки, ей и другим музыкантам, начинавшим свой творческий путь в ту эпоху, сильно повезло. Она также призналась, что на старте своей карьеры не могла и представить, какой популярности добьется.

Ранее Сычев рассказал о своих методах воспитания дочерей.

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