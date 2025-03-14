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Марина Хлебникова рассказала, кому повезло в 90-е

Певица Хлебникова заявила, что ей повезло начать карьеру в девяностые
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Пресс-служба Марины Хлебниковой

Певица Марина Хлебникова в интервью «Газете.Ru» с теплотой вспомнила о российском шоу-бизнесе 90-х. По словам артистки, ей и другим музыкантам, начинавшим свой творческий путь в ту эпоху, сильно повезло.

«Мне кажется, что нам всем — а нас, начинавших карьеру в 90-х, было много, — просто повезло. Мурат Насыров, Вадим Быков, Алена Апина, Таня Буланова, Алена Свиридова… В воздухе витал некий дух свободы, авторы музыки и песен пылали творческой энергией», — сказала Хлебникова.

Она также призналась, что на старте своей карьеры не могла и представить, какой популярности добьется: «Я даже себе представить не могла, что оно так повернется. И предположу, что не одна так думала. Просто делала то, что мне нравилось: работала, писала песни, ездила на концерты».

Полное интервью с Мариной Хлебниковой читайте здесь. В нем она рассказала о забавном знакомстве с продюсером Бари Алибасовым, любимых современных артистах, а также своем текущем состоянии.

Ранее Хлебникова вспомнила о совете Градского, изменившем ее жизнь.

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