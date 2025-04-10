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Друг Паши Техника сообщил, что его похоронят в закрытом гробу

Рэпера Пашу Техника похоронят в Москве на Николо-Архангельском кладбище

Друг рэпера Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) Лука Сафронов-Затравкин сообщил ТАСС, что исполнителя похоронят на московском Николо-Архангельском кладбище.

По словам директора музыканта Марка Яровного, прощание с рэпером состоится в пятницу, 11 апреля, в храме Петра и Павла в Лефортово.

Сафронов-Затравкин рассказал, что потом процессия двинется на Николо-Архангельское кладбище. Там исполнителя похоронят в закрытом гробу.

Паша Техник скончался в возрасте 40 лет. В конце марта он был госпитализирован в Таиланде с тяжелым отравлением. На протяжении недели врачи боролись за его жизнь, но 4 апреля состояние рэпера резко ухудшилось — он пережил клиническую смерть, а через несколько часов врачи отключили его от аппарата жизнеобеспечения. Согласно опубликованному заключению о смерти, музыкант умер из-за септического шока. Как отметили медики, к летальному исходу привели острая дыхательная недостаточность и ряд других заболеваний. Самолет с телом исполнителя приземлился в Москве 9 апреля.

Ранее бывшая жена Техника рассказала о глубокой депрессии рэпера.

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