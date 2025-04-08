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Адвокат Михаила Ефремова рассказал о переговорах актера с режиссерами

Адвокат Падалко: актер Ефремов обговаривал в колонии будущие роли с режиссерами
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Адвокат Михаила Ефремова Юрий Падалко заявил в беседе с kp.ru, что у актера есть творческое будущее.

Падалко назвал Ефремова талантливым и преданным делу актером. Он отметил, что в колонии артиста навещали различные режиссеры. С ними, по заявлению адвоката, Михаил обговаривал будущие роли.

«Да и в самом учреждении Михаил принимал активное участие в художественной самодеятельности, обучал заключенных актерскому мастерству, буквально вдохновлял окружающих», — заявил адвокат.

Падалко отметил, что после освобождения Ефремов начнет курс лечения в Москве. У него обострилась хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ). Адвокат рассказывал, что артист начал страдать от одышки в колонии. Поэтому актер не планирует общаться с прессой.

«Он с трудом со мной разговаривал. Его мучает отдышка, очень тяжело говорит. У него, правда, большие проблемы со здоровьем. Если соберется с силами и духом и посчитает нужным что-то сказать – скажет, но буквально несколько слов, никакой пресс-конференции», — рассказал Падалко.

Ранее стало известно, какой недвижимостью владеет актер Михаил Ефремов.

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