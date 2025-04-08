Стало известно, в каком случае актеру Ефремову отменят УДО

Актеру Михаилу Ефремову суд может отменить условно-досрочное освобождение, если он совершит нарушение общественного порядка. Об этом в беседе с RT заявил заслуженный юрист России доктор юридических наук и профессор Иван Соловьев.

«Если в течение оставшейся не отбытой части наказания осужденный совершил нарушение общественного порядка, за которое на него было наложено административное взыскание, или злостно уклонился от исполнения обязанностей, возложенных судом при УДО, суд может постановить об отмене условно-досрочного освобождения и исполнении оставшейся не отбытой части наказания», — сказал собеседник RT.

В феврале 2025 года актер Михаил Ефремов подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. В разговоре с руководством колонии он пояснил, что болен. Также он говорил об исправной ежедневной работе в цеху по пошиву формы для заключенных.

24 марта 2025 года Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение Михаила Ефремова об УДО. На свободе ему нужно раз в месяц отмечаться в соответствующих органах. Управлять автомобилем он сможет только через три года. Ефремов должен выйти на свободу 9 апреля 2025 года.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года колонии в Белгородской области.

Ранее стало известно, сколько денег потратил Ефремов на шумоизоляцию своей квартиры.