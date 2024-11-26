Noize MC обжаловал штраф за дискредитацию российской армии

Рэпер Noize MC (признан в РФ иностранным агентом) (настоящее имя Иван Алексеев) обжаловал штраф за дискредитацию Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщается на сайте судов общей юрисдикции Москвы.

Административный протокол в отношении Алексеева зарегистрировали 25 октября, а решение о нем вынесли 14 ноября. Свою вину в дискредитации российской армии музыкант не признал и обжаловал штраф в 50 тысяч рублей.

К ответственности Алексеева привлекли за пост от 15 августа 2024 года, попавший в Telegram-канал Readovka. Там была обнаружена публикация пользователя под именем noizemc, который, по оценке следствия, выражает негативное отношение к использованию ВС РФ «в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности». Этим пользователем, согласно судебным документам, является Алексеев. Сторона защиты Noize MC при этом заявила, что к публикации в Telegram-канале Readovka артист отношения не имеет.

После начала спецоперации России на Украине Алексеев покинул Россию, а 18 ноября 2022 года Минюст РФ внес его в список иноагентов. В сентябрьском интервью Галине Юзефович Noize MC рассказывал, что не жалеет об отъезде и понимает, что в России после признания иноагентом испытывал бы трудности с тем, чтобы заниматься творчеством.

Ранее активисты потребовали проверить группу «Каста» на дискредитацию армии России.