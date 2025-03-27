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Умер актер и радиоведущий Алексей Веселкин

Mash сообщил о смерти бывшего ведущего радио «Маяк» Алексея Веселкина
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Скончался актер и радиоведущий Алексей Веселкин. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, 63-летний экс-ведущий радио «Маяк» больше года болел раком крови. Артист умер в своей квартире в московском Митино поздно вечером от осложнений на фоне лейкоза. По словам блогера Сергея Стиллавина, Веселкин до последнего верил, что вылечится, и хотел вести эфиры, хотя на это даже не оставалось сил.

Алексей Веселкин — заслуженный артист России. Он был ведущим детского шоу «Хочу все знать» на «Маяке» и нескольких программ на ТВ. Также в его послужном списке множество работ в театре.

25 марта стало известно о смерти актрисы Галины Марченко, которая подарила свой голос Каркуше из «Спокойной ночи, малыши». Артистка умерла в возрасте 88 лет. Марченко проработала в редакции детского телешоу почти полвека, из которых 25 лет она озвучивала известную куклу-ворону. С 1970 по 1984 год артистка исполнила несколько эпизодических ролей, в том числе сыграла в экранизации трилогии Льва Толстого «Детство. Отрочество. Юность» и в фильме «Неизвестный солдат».

Ранее в возрасте 68 лет скончался режиссер фильмов «Конец вечности» и «Лунная радуга» Андрей Ермаш.

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