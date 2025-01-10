Умер актер из «Слова пацана»

Актер театра и кино Михаил Левченко скончался 10 января после долгой болезни. Об этом сообщил городской телеканал Ярославля.

Левченко было 72 года. Источник издания 76.RU добавляет, что накануне артиста госпитализировали, он умер в больнице.

«Актер умер сегодня утром после продолжительной болезни. Несмотря на тяжелый недуг, Михаил Левченко продолжал играть в Ярославском камерном театре, куда пришел после ТЮЗа и театра имени Федора Волкова», — рассказали на канале.

Дату и место прощания с артистом его коллеги пока не называют.

Михаил Левченко родился в Тюмени. После школы год проработал в авиации бортинженером, после окончил театральный курс при Тюменском драмтеатре, а затем Ярославский театральный институт. В 2010 году был удостоен звания заслуженный артист России.

Артист дебютировал экране в 1989 году — сыграл милиционера в телефильме «Кончина» по мотивам одноименной повести Владимира Тендрякова. Всего сыграл в 80 фильмах и сериалах, среди которых «Грозное время», «Молодой Волкодав», «Морской патруль», «Мосгаз. Дело №2: Палач», «Напарницы». В последний раз Левченко появился на экране в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» (2023) в роли старика на рынке.

10 января также умерла актриса Евгения Добровольская.

Ранее скончался актер из «СашиТани» и «Улиц разбитых фонарей» Анатолий Хропов.