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19-летний стример случайно выпал из окна во время эфира

В Санкт-Петербурге стример решил проветрить комнату и выпал из окна
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«Газета.Ru»

В Санкт-Петербурге молодой стример случайно выпал из окна своей комнаты во время эфира на платформе Twitch. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным канала, 19-летний Никита решил проветрить комнату, однако сделал неловкое движение на кресле с колесиками. Mash уточняет, что юноша мог быть в состоянии алкогольного опьянения.

Стример не выжил. Известно, что он учился в СПбГЭУ по специальности реклама и связи с общественностью, жил в Санкт-Петербурге на проспекте Королева, в свободное время вел онлайн-трансляции.

Накануне не стало британского актера, каскадера Джона Сэйнта Райана, известного как дублер Шона Коннери.

«Я и наша семья хотим сообщить нашим друзьям, что вечером в четверг 3 апреля у Джона случился сердечный приступ», — рассказала его жена Джойс.

Ранее не стало артиста Ричарда Чемберлена, сыгравшего красавца-священника в «Поющих в терновнике».

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