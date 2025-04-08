В храме Украинской греко-католической церкви во Львове устроили рок-концерт у алтаря

В храме Украинской греко-католической церкви во Львове устроили рок-концерт у алтаря после панихиды по военным Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Sputnik со ссылкой на Союз православных журналистов Украины.

По данным издания, концерт прошел в рамках открытия года «Львов — Молодежная столица Европы 2025». Очевидцы рассказали, что часть исполненных композиций имела неприличный подтекст.

«Папани с маманями столько кроватей разломали, чтобы нас в Божий мир принес аист», — цитирует песню одного из участников издание.

В конце марта поэт и продюсер Вадим Цыганов представил песню «Труба» об операции «Поток», в результате которой был освобожден город Суджа в Курской области. По словам автора, композиция была написана всего за 15 минут.

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