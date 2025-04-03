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В Госдуме пожаловались на рэпера Noize MC из-за заработков в России

Депутат Боярский: в Роскомнадзор поступило обращение из-за заработков поддерживающего ВСУ Noize MC
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Noize MC/YouTube

Депутат Госдумы Сергей Боярский сообщил в беседе с SHOT, что в Роскомнадзор поступило обращение с требованием проверить доходы Noize MC (признан в РФ иностранным агентом) (настоящее имя — Иван Алексеев) в России.

По данным издания, Noize MC приносят доходы российские стриминговые сервисы. Он получает отчисления со своих старых треков. Боярский заявил, что тоже обратит внимание на данную ситуацию.

Как утверждает SHOT, на своих выступлениях Алексеев выкрикивает лозунги в поддержку Украины, вывешивает флаги Незалежной и носит футболки с символикой батальона «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России).

«И напоминаю, что с 1 марта любые доходы иноагентов должны зачисляться на специальный счет, которым они не могут распоряжаться до снятия иноагентского статуса», — отметил депутат.

В конце марта Яндекс.Музыка ограничила прослушивание нескольких песен рэпера Noize MC, которые вошли в его последний альбом «Не все дома». Речь идет о таких треках, как «Криокамеры», «Страна Дождей» и «Кооператив «Лебединое озеро». В пресс-службе пояснили, что по закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» сервис должен исполнять подобные требования в течение 24 часов.

2 апреля депутат Госдумы Амир Хамитов подготовил обращение в Роскомнадзор с призывом пресечь распространение нового альбома певца Noize MC на российских цифровых платформах.

Ранее приставы прекратили взыскания с солистов Little Big.

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