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В Общественной палате объяснили мировой успех уфимской группы Ay Yola

Член ОП Лянге: группа Ay Yola популярна на Западе благодаря вниманию к своему эпосу
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ayyola.music/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Член Общественной палаты России и автор проекта «Звук Евразии» Маргарита Лянге объяснила мировой успех уфимской группы Ay Yola. Об этом она поговорила с «Аргументами и фактами».

Она считает, что группа стала популярна на Западе благодаря вниманию к собственному, башкирскому эпосу.

«Не нужно изобретать велосипед, если можно взять то, что проверено веками, а дальше — модифицировать и переворачивать. То есть у нас в руках универсальный инструмент, и в России таких инструментов — 194, ведь именно столько у нас народов», — говорит Лянге.

При этом, отметила она, в «Звуке Евразии» Ay Yola не участвовали.

«Но сам факт, что они для песни «Homay» взяли персонажа из народного эпоса, очень интересен. Ведь это именно то, что мы продвигаем на нашем проекте последние три года. Мы просили многих наших участников, чтобы они делали композиции, связанные с эпосом их народа», — объяснила Лянге.

Накануне Ay Yola заняли седьмую строку в мировом чарте Shazam и обогнали по популярности хиты Леди Гаги и Кендрика Ламара с песней «Homay».

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