Муж Инстасамки получил штрафов общей суммой более полумиллиона рублей

Муж Инстасамки, рэпер и продюсер Moneyken (настоящее имя — Олег Еропкин) нарушил ПДД почти 300 раз за восемь месяцев. Об этом сообщает Telegram-канал PostNews.

По данным издания, штрафы числятся на машине Еропкина Lamborghini Urus 2021, которую он приобрел в июле 2024 года. Moneyken совершил 297 нарушений ПДД: превышал скорость (248 раз), ездил по выделенной полосе (23 раза) и не соблюдал требования знаков или разметки (13 раз).

Как отмечает PostNews, на превышении свыше 60 км/ч 24-летнего рэпера ловили 38 раз. Издание утверждает, что Еропкину грозило лишение водительских прав на срок до года, если бы его остановил инспектор ГИБДД.

Дарья Зотеева (Инстасамка) вышла замуж за Олега Еропкина в ноябре 2021 года. Знаменитости сыграли свадьбу в кругу близких. Известно, что Инстасамка не пригласила на торжество своего отца, поскольку родитель перестал с ней общаться после ее ухода из дома. Спустя два года Еропкин и Зотеева устроили вторую свадьбу. В марте 2025-го Инстасамка поменяла фамилию.

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