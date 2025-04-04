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Налоговая закрывает кондитерскую для собак Сергея Лазарева

«Звездач»: ФНС решила закрыть компанию по производству тортов для собак Лазарева
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Сергей Лазарев/YouTube

Федеральная налоговая служба (ФНС) приняла решение об исключении ООО «Пудель-Штрудель» из ЕГРЮЛ из-за недостоверности данных. Об этом сообщает «Звездач».

По данным Telegram-канала, еще год назад счета компании были заблокированы, поскольку исполнитель не предоставил вовремя налоговую декларацию.

Певец открыл ООО «Пудель-штрудель» в 2016 году. Компания занималась продажей десертов для домашних питомцев. В ноябре 2023 года сообщалось, что фирма Лазарева терпела убытки в размере трех миллионов рублей.

Сергей Лазарев приобрел известность благодаря участию в группе Smash!! в 2000 году. В 2005-м он начал сольную карьеру, выпустив дебютный альбом Don't Be Fake. Артист дважды выступал на международном конкурсе «Евровидение» — в 2016-м и 2019-м, оба раза занял третье место.

Лазарев также воспитывает сына и дочь. Он впервые стал отцом в 2014 году. Суррогатная мать родила артисту сына, которого он назвал Никитой. В 2018-м у него появилась на свет дочь Анна. Девочку выносила и родила та же суррогатная мать, что и старшего сына артиста.

Ранее сообщалось, что выручка бизнеса Ивлеевой упала до 1,7 млрд рублей.

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